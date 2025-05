(Adnkronos) – “L’olio di palma è un olio molto versatile che può essere utilizzato non soltanto nel campo alimentare ma anche nel campo chimico, del feed e della cosmesi. E’ sicuro, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.” Queste le parole Vincenzo Tapella, presidente Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile, in occasione dell’Eiis Summit 2025 a Roma. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)