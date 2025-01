Tapella (Uiops): “Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile sostiene Cittadinanzattiva per informare i consumatori”

(Adnkronos) – “Siamo onorati e orgogliosi di essere stati coninvolti da Cittadinanzattiva per questo progetto. Oltre il 95% dell’olio di palma che viene importato in Italia è un olio certificato RSPO sostenibile”. Sono le parole di Vincenzo Tapella, Presidente dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile (Uiops) intervenuto a Bologna per il lancio del progetto “Nutrizione Sostenibile e Lotta agli Sprechi” lanciato da Cittadinanzattiva in collaborazione con il Centro di Ricerca EngageMInds HUB dell’Università Cattolica ed il supporto non condizionato dell’Unione. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)