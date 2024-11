Tecnologia, Laterza (realme): “Serie Gt offre la migliore tecnologia a un prezzo abbordabile”

(Adnkronos) – “La nostra mission è quella di portare ai giovani di tutto il mondo la migliore tecnologia al prezzo più abbordabile. Nel caso della serie Gt abbiamo creato il laboratorio di ricerca e sviluppo Gt Lab in cui abbiamo investito 380 milioni di euro e in cui lavorano ben 600 ingegneri per poter garantire ai nostri utenti la migliore tecnologia a un prezzo abbordabile”. Sono le parole di Alessandro Laterza, head of sales realme Italy, intervistato a Milano in occasione del lancio del realme GT 7 Pro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)