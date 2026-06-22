The italian diplomatic activity from abroad – June 15, 2026 Video News 22 Giugno 2026 09:30 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News The italian diplomatic activity from abroad – June 22, 2026 Video News Sorelle scomparse e ritrovate, svolta nelle indagini: in carcere la madre, il suo compagno e il Video News Mirabilandia, al via la stagione degli eventi estivi fra musica, risate e brividi Video News Codacons contro Divella, esposto all’Antitrust sulle etichette dell’origine del grano Video News Regno Unito vuole vietare i social agli under 16 Video News Ligabue riporta a San Siro i sogni di rock’n roll con la “Notte di Certe Notti” Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Video News Sicurezza: a Roma un incontro su come affrontare le sfide del nuovo disordine globale Video News Laureati italiani all’estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.3 ° C 29.3 ° 28.4 ° 57 % 1.3kmh 0 % Lun 38 ° Mar 37 ° Mer 39 ° Gio 40 ° Ven 38 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Uffizi, tornano le aperture serali del Corridoio Vasariano: dal 3 luglio visite ogni venerdì Tecnologia I record di VivaTech consacrano Parigi capitale dell’innovazione Cronaca Firenze, frode sui carburanti: la Guardia di Finanza confisca 30mila litri di gasolio Sport nazionale Wilier Triestina compie 120 anni e celebra con un’edizione limitata della Filante Sport Scherma, l’annuncio di Mazzeo: “Proporrò il Gonfalone d’Argento per Vanni. È un esempio per lo sport toscano” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News The italian diplomatic activity from abroad – June 22, 2026 Video News Sorelle scomparse e ritrovate, svolta nelle indagini: in carcere la madre, il suo compagno e il Video News Mirabilandia, al via la stagione degli eventi estivi fra musica, risate e brividi Video news Video News The italian diplomatic activity from abroad – June 22, 2026 Video News Sorelle scomparse e ritrovate, svolta nelle indagini: in carcere la madre, il suo compagno e il Video News Mirabilandia, al via la stagione degli eventi estivi fra musica, risate e brividi