Tpl, a Roma il 19° convegno nazionale di Asstra

(Adnkronos) – Innovazione, sostenibilità e politiche industriali sono stati i principali temi trattati nella due giorni organizzata da Asstra, l’associazione che rappresenta 141 imprese di Trasporto Pubblico Locale. L’evento di quest’anno si è intitolato “Pronti per il futuro. Costruiamo la mobilità di domani” e ha rappresentato un momento di confronto, in cui imprese, istituzioni e stakeholder hanno condiviso progetti e strategie per affrontare le grandi sfide della transizione digitale, energetica e sociale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)