Trasporti, Fontana (Regione Lombardia): “Iniziativa importante per sostenibilità ambientale, sociale ed economica”

(Adnkronos) – "Questa iniziativa è importante sotto molti aspetti, in quanto sicuramente migliorerà la connessione tra i vari mezzi di trasporto, favorirà una circolazione e una mobilità sostenibile e creerà una rigenerazione urbana, in diverse parti della nostra regione, molto importante e in più cercherà di migliorare la qualità dell'aria con la piantumazione di migliaia e migliaia di alberi". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell'evento 'Fili per il futuro delle città: un nuovo metabolismo urbano con reti ecologiche e sociali', organizzato a Milano da Fnm.