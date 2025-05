Tumori, D’Antona (Europa Donna Italia): “9 donne su 10 cercano in internet informazioni su rischio recidiva”

(Adnkronos) – “4 donne su 10 non ricevono abbastanza informazioni” post diagnosi su tumori e rischio di recidiva, “9 su 10 si rivolgono ad internet per cercarle esponendosi al rischio di raccogliere informazioni distorte che portano ad un allontanamento dell’aderenza alle cure. Il nostro appello va al medico affinché abbia una relazione continua con la propria paziente”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Rosanna D’Antona, presidente del movimento Europa Donna Italia, commentando la ricerca condotta su oltre 170 pazienti insieme ad Iqvia e con il sostegno di Novartis Italia. I dati emersi dalla survey hanno ispirato la campagna #PronteAPrevenire, promossa dalla farmaceutica e realizzata in collaborazione con Europa Donna Italia, Andos, IncontraDonna e Salute Donna Odv.

