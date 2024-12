Vaccini, igienista Baldo: “Con tecnologia mRna aumento coperture”

(Adnkronos) – “L’innovazione mRna, con l’arrivo delle nuove tecnologie e con le nuove combinazioni, può comportare un aumento delle coperture vaccinali e potrebbe ridurre il peso di molte patologie che in questo momento affliggono la nostra popolazione, soprattutto quella più fragile”. Sono le parole di Vincenzo Baldo, professore di Igiene e Medicina preventiva dell’università di Padova, in occasione dell’expert advisory panel ‘L’innovazione della tecnologia mRna: dalle potenzialità scientifiche alle opportunità per la sanità regionale’, svoltosi a Venezia con l’obiettivo di realizzare un documento in cui si individuino delle linee di indirizzo che promuovano l’uso della tecnologia mRna. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)