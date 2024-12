Violenza sulle donne, Sibilia (Unimib): “Importante attuare azioni concrete per prevenirla”

(Adnkronos) – “Fortunatamente oggi c’è molta più sensibilizzazione nelle democrazie occidentali rispetto all’antica Grecia e sono contento che ci siano queste mattinate in cui si sensibilizza verso la violenza di genere e si facciano delle azioni concrete per prevenirla, sia da parte delle donne, aiutandole, ma anche e soprattutto da parte degli uomini, sensibilizzando verso questa tematica molto importante”. Lo pensa Antonio Sibilia, vincitore premio di laurea “Sofia Castelli”, università Milano – Bicocca, rispondendo ai microfoni di Adnkronos, a margine dell’incontro, promosso dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, intitolato ‘Gli strappi della violenza: riflessioni e azioni’, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)