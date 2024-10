Votano (INFN): “Premio L’Oréal sostiene e incoraggia giovani ricercatrici”

(Adnkronos) – “Questo premio è importante perché interviene in un momento della carriera delle giovani che hanno il dottorato o stanno per prendere il dottorato e che spesso decidono di abbandonare, per varie difficoltà, la carriera scientifica. Ecco, questo premio interviene proprio nel sostenere e nell’incoraggiare le giovani ricercatrici”. Lo ha detto Lucia Votano, Dirigente di Ricerca emerita Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Presidente della Giuria del Premio Young Talents Italia – L’Oréal – Unesco per le Donne e la Scienza, intervendo alla prima presentazione della XXIII edizione italiana del Premio all’Università degli studi di Messina.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)