"Le Regioni non propongono rivoluzioni, propongono soluzioni per sdoganarsi dalla burocrazia che complica sempre di più la vita dei cittadini". Sono le parole di Luca Zaia, presidente di Regione Veneto, intervenuto nella seconda giornata del Festival "L'Italia delle Regioni", manifestazione promossa a Venezia dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto.