Politiche 2027: Pd e Lega su, calo FdI. M5S terza forza. Casting Forza Italia

Il Pd di Elly Schlein che sale all’indomani dell’assemblea nazionale, 22.3% con più 0.3%. Fratelli d’Italia della premier Giorgia Meloni reduce da Atreju in leggero calo a quota 31%, meno 0.2%.

E’ il sondaggio sulle intenzioni di voto Swg per il Tg La7 di Mentana del 15 dicembre 2025 “Se dovesse votare oggi alle elezioni nazionali”, come recita la domanda. In prospettiva politiche 2027. Sondaggio che vede il Movimento 5 Stelle a quota 12.8%, meno 0,2% per il partito guidato da Giuseppe Conte dunque stabile terza forza dopo FdI e Pd.

Lega Salvini con 8.4% in salita, più 0.3%, superando Forza Italia guidata da Tajani, 8.1%, che, va detto, non perde consenso rispetto alla precedente rilevazione, più 0.2%, anche dopo il via ai volti nuovi lanciato da Pier Silvio Berlusconi. “Ho gratitudine vera per Tajani e per tutta la squadra di Forza Italia, hanno tenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa tutt’altro che facile”, ha sottolineato Berlusconi dopo aver, di fatto, lanciato una sorta di casting in Forza Italia: “Il mio pensiero non cambia. Ritengo che siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato“.

“Tutti i consigli sono preziosi, utili e li ascolto, sono in perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro. Troveremo, senza mai offendere nessuno, una nuova classe dirigente che rappresenti il futuro, sempre di più”, la replica del vicepremier Tajani.

Mentre nel centrodestra Noi Moderati rimane forte del suo più o meno uno per cento, 1.1% stavolta per la precisione, che in coalizione permette al partito di Lupi di esistere in Parlamento, nel centrosinistra Avs di Bonelli e Fratoianni sale al 6.8%, più 0.1%.

Italia Viva di Matteo Renzi 2.3%, meno 0.1%, Azione di Carlo Calenda 3%, meno 0,2%, +Europa rimane a quota 1.4%.

Così, Elly Schlein in assemblea Pd: “Il Pd è cresciuto ovunque, dove abbiamo vinto ma anche dove abbiamo perso. Siamo il primo partito nei voti veri, non nei sondaggi” e “la somma delle coalizioni è pari. Quindi la partita delle politiche è apertissima, ci sono le condizioni per mandare a casa questa destra”. Poi: “Per gli appassionati dei sondaggi vedo che anche lì c’è il sorpasso sulla coalizione di governo. Che cambino o meno la legge elettorale, noi siamo comunque competitivi“.

Secondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, si accorcia la distanza tra centrodestra e campo largo centrosinistra, divise da 2.2%. Un campo largo centrosinistra a traino Pd-M5S varato con le ultime elezioni regionali vinte in Toscana, Puglia, Campania proprio in chiave politiche 2027. Dopo il disastro per il Pd di Letta nelle politiche 2022 vinte dal centrodestra.