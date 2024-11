Amadeus riparte con ‘La Corrida’: buoni ascolti per la prima puntata

Getting your Trinity Audio player ready...

Amadeus può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La prima puntata della nuova edizione de ‘La Corrida’, trasmessa sul Nove, ha ottenuto ottimi ascolti, raccogliendo 982.000 spettatori e il 5,5% di share nella prima parte (dalle 21:40 alle 23:18), e 667.000 spettatori con un 6,6% di share nella seconda parte, chiamata ‘Il Vincitore’. Rispetto ai numeri iniziali di ‘Chissà chi è’ e della serata evento ‘Suzuki Music Party’, molto buono l’esordio

di ‘La Corrida’.

Nella classifica dei programmi più seguiti della serata di mercoledì 6 novembre, Io Canto Generation su Canale 5 ha conquistato il primo posto con 2.084.000 spettatori e il 14,7% di share, seguito da Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.803.000 spettatori (share 11,3%). In terza posizione si colloca la replica di Tutti i Sogni Ancora in Volo su Rai1 con 1.530.000 spettatori e il 9,8% di share, seguita dal film Quo vado? su Italia1, che ha ottenuto 1.549.000 spettatori e l’8,6% di share. Chiude la top five il film Stucky su Rai2, che ha raccolto 1.369.000 spettatori e il 7,1% di share.