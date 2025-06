Inter, Chivu è il candidato numero uno: il destino lo chiama

Getting your Trinity Audio player ready...

Una svolta inaspettata agita il panorama calcistico italiano: Cristian Chivu è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dell’Inter. La rapida accelerazione dei nerazzurri ha colto di sorpresa il Parma, impegnato proprio in questi giorni nelle trattative per il rinnovo con il tecnico rumeno, reduce da una salvezza brillante conquistata alla guida dei ducali in Serie A.

Inter, dopo il no di Fabregas si accelera per il nuovo allenatore

La scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu arriva all’indomani del rifiuto di Cesc Fabregas, inizialmente considerato il favorito per la panchina nerazzurra. La svolta è maturata proprio mentre l’agente di Chivu era impegnato nelle trattative con il Parma per un rinnovo fino al 2027, proposto dal club emiliano come riconoscimento per il lavoro svolto dal tecnico rumeno. Subentrato a stagione in corso all’esonerato Fabio Pecchia, Chivu è riuscito a conquistare una salvezza insperata in appena 13 giornate.

Le voci sull’interesse concreto dell’Inter hanno spinto Chivu a congelare momentaneamente il dialogo con il Parma. Da lì, i contatti tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra — autorizzati dal club gialloblù — si sono intensificati rapidamente. Ore decisive in vista: l’accordo potrebbe essere formalizzato già entro la giornata.

Marotta e Ausilio puntano su Chivu

La decisione di affidare la panchina a Cristian Chivu da parte di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non è frutto del caso. Il tecnico rumeno ha convinto con il lavoro svolto a Parma, ma a fare la differenza è stato soprattutto il suo legame profondo con l’universo nerazzurro.

Chivu, 44 anni, ha indossato la maglia dell’Inter dal 2007 al 2014, contribuendo alla conquista di nove trofei, incluso il leggendario Triplete del 2010. Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera da allenatore proprio nelle giovanili del club, guidando prima le formazioni Under (dal 2018 al 2021) e poi la Primavera (dal 2021 al 2024), con cui ha vinto lo Scudetto di categoria nella stagione 2021/22.

La sua recente esperienza sulla panchina del Parma, culminata con una salvezza inattesa, ha dimostrato il suo valore anche tra i professionisti. Ma per la dirigenza interista, riportare a casa un uomo che incarna lo spirito del club è stato un segnale forte: l’Inter torna nelle mani di un vero interista.

L’Inter stringe i tempi per il mondiale per club

La chiusura dell’accordo con Cristian Chivu è attesa a stretto giro. I tempi sono strettissimi: l’Inter si radunerà già lunedì per iniziare la preparazione in vista del Mondiale per Club, con la partenza programmata per mercoledì e l’esordio previsto il 17 giugno.

Non c’è tempo da perdere: la società vuole presentarsi all’appuntamento internazionale con una guida tecnica già operativa e perfettamente integrata nell’ambiente. Anche per questo, la scelta di Chivu — figura ben conosciuta e apprezzata in casa nerazzurra — assume un valore strategico oltre che simbolico.

Gilardino, De Rossi, Vanoli: il Parma studia il dopo Chivu

In attesa che l’accordo tra Cristian Chivu e l’Inter venga ufficializzato, il Parma ha già iniziato a muoversi per individuare il suo prossimo allenatore. Secondo fonti vicine al club, i profili in cima alla lista sono quelli di Alberto Gilardino e Daniele De Rossi, con Paolo Vanoli che resta un’opzione più defilata ma comunque monitorata.

Intanto, domani alle 18,30, il presidente Kyle Krause è atteso a Parma per partecipare al sorteggio dei calendari di Serie A.