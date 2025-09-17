23.5 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Georgina Rodriguez è incinta? Le foto al gala infiammano il gossip

La modella appare con un pancino sospetto: le voci su una gravidanza non tardano ad arrivare. Nessuna conferma ufficiale, ma il web esplode

Spettacolo
REDAZIONE
REDAZIONE
Fonte IG / @georginagio
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Un pancino sospetto e subito scoppia il gossip: Georgina Rodriguez è incinta? L’influencer, compagna e futura moglie di Cristiano Ronaldo, ha fatto parlare di sé dopo la sua apparizione al gala Caring for Women a New York. Il suo abito nero, aderente ma rivelatore, ha acceso le voci di una possibile nuova gravidanza.

L’indiscrezione arriva poche settimane dopo l’annuncio delle nozze: l’11 agosto, infatti, la coppia ha confermato sui social la decisione di sposarsi dopo nove anni di relazione.

Le ipotesi hanno trovato eco anche nei talk show spagnoli. Alba Morales, opinionista di ¡Vaya fama!, ha commentato che “se ci fosse una gravidanza, per la coppia sarebbe un passo naturale verso la costruzione di una famiglia ancora più numerosa”.

Al momento, né Georgina né Ronaldo hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma le immagini circolate al gala hanno già fatto il giro del mondo, alimentando il dibattito sui social e tra i media spagnoli.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.5 ° C
24.8 °
22.8 °
72 %
1.5kmh
0 %
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (13)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Eugenio Giani (9)Serie C (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati