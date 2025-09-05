24.4 C
Mengoni e Annalisa insieme: ‘Piazza San Marco’ conquista tutti

Pubblicato il loro primo duetto: una ballad intensa ambientata a Venezia pronta a dominare le classifiche

Spettacolo
Fonte IG / @marcomengoniofficial @naliannalisa
Marco Mengoni e Annalisa firmano la loro prima collaborazione con Piazza San Marco, il singolo uscito oggi (5 settembre). Una ballad evocativa, intensa e cinematografica, che trasforma la piazza simbolo di Venezia nello scenario di un dialogo emotivo tra due delle voci più amate d’Italia.

Il brano, scritto da Annalisa, Davide Simonetta, Alessandro Raina e dallo stesso Mengoni, anticipa l’album della cantante, Ma io sono fuoco, in arrivo in autunno.

La collaborazione era stata anticipata ad agosto, quando i due artisti erano stati avvistati proprio a Venezia. Da lì, teaser e indizi sui social hanno alimentato l’attesa dei fan, che oggi possono finalmente ascoltare un duetto destinato a scalare le classifiche.

Il videoclip ufficiale, girato in bianco e nero con un forte taglio cinematografico, accentua l’atmosfera intima e potente della canzone.

 

