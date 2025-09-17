23.5 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Belen e Cecilia riunite: pace fra sorelle o strategia social?

Le Rodriguez tornano insieme dopo mesi di voci sull’allontanamento. Le immagini della cena di famiglia e il riavvicinamento a pochi giorni dalla nascita

Spettacolo
REDAZIONE
Fonte IG /B @belenrodriguez
1 ' di lettura
Dopo mesi di indiscrezioni su un possibile allontanamento, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez si sono finalmente riviste. Un incontro speciale, avvenuto alla vigilia del parto di Cecilia, che presto darà alla luce la sua prima figlia, Clara Isabel, avuta con Ignazio Moser.

Le foto diffuse sui social mostrano Belen a cena a casa della sorella, insieme al figlio Santiago e ad alcuni amici del ragazzo. Una serata semplice, con pizze e sorrisi, che ha segnato un vero segnale di pace tra le due.

Già nelle scorse settimane, sia Belen che Cecilia avevano smentito le voci di una rottura. «Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, ma siamo sorelle e ci ritroviamo sempre», aveva spiegato Belen in un’intervista a Chi. Parole confermate da Cecilia a Verissimo, dove ha raccontato: «Mia sorella è molto contenta di diventare zia. Mi ha accompagnata anche nei momenti più difficili».

Il rapporto tra i fratelli Rodriguez – Belen, Cecilia e Jeremias – è sempre stato intenso, fatto di alti e bassi, ma cementato da un legame che resiste a tutto: crisi personali, divergenze di opinione e momenti di dolore.

Ora, con l’arrivo di Clara Isabel, le sorelle hanno voluto lanciare un messaggio forte: ci si può scontrare, ci si può allontanare, ma la famiglia resta un punto fermo.

Un segnale che ha commosso i fan e riacceso i riflettori sul legame indissolubile delle Rodriguez.

© Riproduzione riservata

