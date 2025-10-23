19.5 C
Rita De Crescenzo a ‘Belve’: la tiktoker napoletana sbarca su Rai2

Francesca Fagnani ospita la controversa influencer nel suo salotto televisivo: un incontro tra mondi lontani

Spettacolo
GAIA GUIDI
GAIA GUIDI
Fonte IG / @decrescenzo.r
1 ' di lettura


Rita De Crescenzo, volto noto del web e figura divisiva del panorama social italiano, sarà tra le protagoniste della nuova stagione di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani su Rai2. La sua partecipazione, già annunciata con un certo clamore, promette di accendere il dibattito tra sostenitori e detrattori.

Nata e cresciuta a Napoli, De Crescenzo è diventata celebre su TikTok per i suoi video coloriti, il linguaggio diretto e uno stile che non passa inosservato. La sua ascesa digitale è stata accompagnata da polemiche e critiche, ma anche da un seguito fedele che la considera un simbolo di autenticità e riscatto popolare.

La scelta di Fagnani di invitarla nel suo programma, noto per le interviste taglienti e senza filtri, segna un’apertura verso fenomeni sociali spesso ignorati dalla televisione tradizionale. Belve ha già ospitato personaggi controversi, ma l’arrivo di una figura come De Crescenzo rappresenta un ulteriore passo verso l’esplorazione delle nuove forme di notorietà nate sui social.

L’intervista andrà in onda nella nuova edizione del programma, che continua a distinguersi per la capacità di mettere a nudo i suoi ospiti, tra domande scomode e momenti di introspezione. Sarà interessante vedere come la tiktoker affronterà il confronto con la giornalista romana, nota per il suo stile incalzante e mai accomodante.

© Riproduzione riservata

