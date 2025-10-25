Addio a Mauro Di Francesco, il sorriso gentile del cinema italiano

Getting your Trinity Audio player ready...

È morto all’età di 74 anni Mauro Di Francesco, attore che ha segnato una stagione irripetibile della commedia italiana. Nato a Milano, si era fatto conoscere per la sua ironia naturale e per quel modo unico di rendere divertente anche la quotidianità più semplice.

Negli anni Ottanta era diventato un volto familiare del grande schermo, partecipando a film leggeri e spensierati che oggi sono veri cult per più generazioni: parliamo di Sapore di mare, Abbronzatissima e molti altri. La sua comicità, mai sopra le righe, era capace di raccontare un’Italia vivace e ottimista.

Negli ultimi anni Di Francesco aveva scelto una vita più riservata, lontano dai riflettori, ma il suo nome resta legato a un periodo d’oro del cinema popolare. Un attore che, senza clamore, ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha amato sullo schermo.