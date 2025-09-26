Addio a Christian, la voce romantica che conquistò l’Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

Si è spento a 82 anni Christian, cantante palermitano che negli anni Settanta e Ottanta aveva saputo conquistare il pubblico con il suo stile raffinato e appassionato, tanto da essere ribattezzato “lo Julio Iglesias italiano”. Il decesso è avvenuto al Policlinico di Milano, dove l’artista era ricoverato da alcune settimane in seguito a un’emorragia cerebrale.

Nato il 8 settembre 1943, Christian – pseudonimo scelto su consiglio di Mina – mosse i primi passi nei concorsi per nuove voci e tra fotoromanzi e apparizioni teatrali. La vera svolta arrivò con canzoni come Daniela e Cara, che entrarono rapidamente nelle classifiche italiane regalando all’artista la notorietà nazionale.

Negli anni Ottanta partecipò più volte al Festival di Sanremo, ottenendo apprezzamenti senza mai raggiungere il podio. Parallelamente costruì una carriera internazionale con tournée in Europa, Stati Uniti, Sud Africa e Australia, consolidando l’immagine di cantante elegante e passionale.

Christian lascia il ricordo di una voce capace di trasformare la melodia in emozione, con un repertorio che ha segnato intere generazioni. La sua scomparsa priva la musica leggera italiana di uno dei suoi interpreti più riconoscibili, ma le sue canzoni continueranno a raccontare quella stagione fatta di romanticismo e sentimento.