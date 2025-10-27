16.2 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
È morto Björn Andrésen, il “ragazzo più bello del mondo”

L’attore svedese di Morte a Venezia si è spento a 70 anni: il suo volto ispirò anche Lady Oscar

È morto a 70 anni Björn Andrésen, attore e musicista svedese divenuto celebre giovanissimo per il ruolo di Tadzio nel film Morte a Venezia di Luchino Visconti. La sua bellezza delicata e magnetica lo rese un simbolo dell’estetica anni Settanta, tanto da ispirare persino personaggi del mondo dell’animazione giapponese, come la famosissima Lady oscar.

Quella fama improvvisa, però, segnò profondamente la sua vita: Andrésen raccontò più volte quanto fosse stato difficile convivere con l’immagine di “ragazzo perfetto” che lo aveva accompagnato per decenni.

Negli ultimi anni si era dedicato soprattutto alla musica e aveva preso parte a un documentario autobiografico che ripercorreva la sua storia. Con la sua scomparsa, se ne va un volto iconico che aveva trasformato la bellezza in una condanna e in un mito eterno.

© Riproduzione riservata

