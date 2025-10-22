Vespa attacca Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifarlo?”

Getting your Trinity Audio player ready...

Bruno Vespa attacca Sinner, scatenando un acceso dibattito tra tifosi e commentatori sportivi. Il giornalista, attraverso un post sul suo profilo X, ha criticato la decisione del tennista altoatesino di non partecipare alla prossima Coppa Davis: “Perché un italiano dovrebbe tifare per lui? Parla tedesco, risiede a Montecarlo e si rifiuta di giocare per la nazionale”.

La polemica è esplosa immediatamente, alimentata anche da una gaffe linguistica: Vespa ha scritto Onore ad Alvarez riferendosi al giovane talento spagnolo Carlos Alcaraz, scatenando ironia e commenti sarcastici tra gli utenti dei social. Alcuni follower hanno difeso Sinner ricordando i suoi successi internazionali e il contributo che porta al tennis italiano: “Un italiano tifa per Sinner per la sua bravura, educazione e intelligenza”, scrive un utente.

Reazioni pubbliche e difese celebri

Il dibattito ha coinvolto figure pubbliche e sportive. Matteo Salvini ha commentato: “Non farei il processo a Sinner, è un orgoglio italiano. Godiamoci un campione che ci invidia il mondo”. Anche Dino Zoff, ex portiere e capitano dell’Italia campione del mondo 1982, ha espresso sostegno: “Jannik ci porta già onori e vittorie come italiano. È naturale che voglia fermarsi un attimo”.

D’altra parte, alcune leggende del tennis, come Nicola Pietrangeli, hanno criticato la scelta, mentre Paolo Bertolucci l’ha difesa sottolineando che anche campioni come Federer, Djokovic e Nadal hanno spesso rinunciato alla Davis per concentrarsi sui grandi tornei.

Contesto e normativa sportiva

Secondo il regolamento Atp e le politiche della Coppa Davis, i giocatori hanno facoltà di decidere la partecipazione alle competizioni nazionali senza sanzioni dirette. Sinner aveva motivato la rinuncia con la preparazione alla stagione successiva, dichiarando che una settimana in più di allenamento può fare la differenza.

Riflessione finale

Il caso Bruno Vespa attacca Sinner evidenzia il delicato equilibrio tra aspettative nazionali e libertà professionale dei campioni. Tra accuse, difese e gaffe sui social, emerge la necessità di riconoscere il valore dei risultati individuali senza perdere di vista il rispetto verso il tennista. Sinner resta una figura centrale nel panorama sportivo italiano, capace di generare emozioni contrastanti e dibattiti accesi.