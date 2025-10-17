19.3 C
Firenze
venerdì 17 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Ok! Il prezzo è giusto’ torna in tv: pronto un grande ritorno in Rai

Il celebre quiz show sta per tornare con una nuova edizione in prima serata. Anticipazioni sulla messa in onda e sul conduttore scelto

Spettacolo
REDAZIONE
REDAZIONE
Fonte IG / @flavioinsinna_
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Sta per tornare sugli schermi uno dei quiz più iconici della televisione italiana. Dopo mesi di indiscrezioni, Ok! Il prezzo è giusto tornerà in onda e, secondo le ultime voci, sbarcherà su Rai con una nuova veste e un volto noto alla guida.

Quando torna ‘ok! il prezzo è giusto’

L’arrivo del programma è previsto per la primavera del 2026, con un formato ridotto rispetto al passato: quattro prime serate anziché puntate quotidiane. Inizialmente si era pensato di inserirlo nel palinsesto come sostituto di Affari Tuoi, ma l’accordo non è andato in quella direzione; la collocazione definitiva punta piuttosto su eventi speciali molto visibili.

Chi sarà il conduttore

Non è ancora ufficiale, ma uno dei nomi più accreditati per condurre questa nuova edizione è Flavio Insinna. Le trattative sarebbero in fase avanzata. La scelta è considerata delicata, visto che il personaggio chiamato dovrà incarnare il richiamo nostalgico del format e al contempo avere il carisma per coinvolgere il pubblico moderno.

Il gioco a premi, che negli anni Ottanta e Novanta fu iconico su Mediaset, verrà rivisitato ma manterrà la sua anima originale: puntare sulla familiarità e sull’effetto nostalgia. In passato, Ok! Il prezzo è giusto è stato condotto da personaggi celebri come Gigi Sabani, Iva Zanicchi, Maria Teresa Ruta e altri. L’intento è quello di restituire al pubblico un classico che continua a evocare ricordi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.3 ° C
20.7 °
18.1 °
52 %
5.7kmh
20 %
Ven
18 °
Sab
21 °
Dom
21 °
Lun
18 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1983)ultimora (1346)vid (239)tec (102)Lav (85)sal (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati