‘Ok! Il prezzo è giusto’ torna in tv: pronto un grande ritorno in Rai

Sta per tornare sugli schermi uno dei quiz più iconici della televisione italiana. Dopo mesi di indiscrezioni, Ok! Il prezzo è giusto tornerà in onda e, secondo le ultime voci, sbarcherà su Rai con una nuova veste e un volto noto alla guida.

Quando torna ‘ok! il prezzo è giusto’

L’arrivo del programma è previsto per la primavera del 2026, con un formato ridotto rispetto al passato: quattro prime serate anziché puntate quotidiane. Inizialmente si era pensato di inserirlo nel palinsesto come sostituto di Affari Tuoi, ma l’accordo non è andato in quella direzione; la collocazione definitiva punta piuttosto su eventi speciali molto visibili.

Chi sarà il conduttore

Non è ancora ufficiale, ma uno dei nomi più accreditati per condurre questa nuova edizione è Flavio Insinna. Le trattative sarebbero in fase avanzata. La scelta è considerata delicata, visto che il personaggio chiamato dovrà incarnare il richiamo nostalgico del format e al contempo avere il carisma per coinvolgere il pubblico moderno.

Il gioco a premi, che negli anni Ottanta e Novanta fu iconico su Mediaset, verrà rivisitato ma manterrà la sua anima originale: puntare sulla familiarità e sull’effetto nostalgia. In passato, Ok! Il prezzo è giusto è stato condotto da personaggi celebri come Gigi Sabani, Iva Zanicchi, Maria Teresa Ruta e altri. L’intento è quello di restituire al pubblico un classico che continua a evocare ricordi.