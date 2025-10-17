Ivana Castorina fa coming out al Grande Fratello: “Sono una donna trans”

Getting your Trinity Audio player ready...

Un momento intenso e molto personale ha segnato la nuova edizione del Grande Fratello. Durante una conversazione con gli altri concorrenti, Ivana Castorina ha scelto di raccontare pubblicamente la sua storia e di fare coming out come donna trans, condividendo per la prima volta il suo percorso di vita davanti alle telecamere.

Con voce ferma ed emozionata, Ivana ha spiegato di aver vissuto per anni la sua identità in modo riservato e che partecipare al reality le ha dato la forza per aprirsi completamente. Il suo racconto ha suscitato commozione tra i coinquilini, che l’hanno accolta con rispetto e affetto.

Il gesto ha avuto grande eco anche all’esterno della Casa: sui social molti utenti hanno espresso solidarietà, definendo il coming out di Ivana un momento importante per la visibilità e l’inclusione delle persone trans in televisione.

Il reality, spesso terreno di scontri e dinamiche leggere, ha offerto questa volta uno spazio di autenticità che ha emozionato il pubblico. Ivana ha concluso il suo racconto sottolineando l’importanza di vivere liberamente la propria identità e di poter essere se stessi, senza paura di giudizi.