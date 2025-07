Myrta Merlino resta a Mediaset: nuovo progetto lontano da Pomeriggio 5

Getting your Trinity Audio player ready...

Myrta Merlino non lascia Mediaset, ma si prepara a voltare pagina. Dopo una stagione alla guida di Pomeriggio 5, la giornalista resterà all’interno del gruppo televisivo con un nuovo incarico, ancora in fase di definizione. Il format pomeridiano di Canale 5 non si è rivelato pienamente in linea con il suo stile, più legato all’approfondimento giornalistico e all’attualità politica.

Secondo le indiscrezioni, Merlino potrebbe approdare nella fascia mattutina o in prima serata su Rete 4, rete su cui si concentreranno molti degli sforzi informativi di Mediaset per la prossima stagione. Non è escluso un suo coinvolgimento come volto di punta nei talk politici o come opinionista nei programmi già esistenti.

Il testimone di Pomeriggio 5 passerà a Gianluigi Nuzzi, scelta che conferma la volontà dell’azienda di continuare su un binario informativo ma con un taglio più vicino all’intrattenimento leggero del pomeriggio.

La permanenza di Merlino nel gruppo, fortemente voluta dai vertici, dimostra che Mediaset continua a puntare su di lei, magari con un progetto cucito su misura e più coerente con il suo profilo giornalistico.