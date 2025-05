iPad e WhatsApp, tutte le funzionalità dell’app per il tablet Apple

Getting your Trinity Audio player ready...

Dopo oltre quindici anni di attesa, WhatsApp approda finalmente su iPad con un’app ufficiale pensata su misura per il tablet di Apple. Un’assenza storica che si trascinava fin dai tempi del debutto dell’app di messaggistica, nel 2009, e del primo iPad, lanciato nel 2010. L’arrivo dell’app nativa, reso disponibile il 27 maggio sull’App Store, rappresenta un’importante evoluzione nell’uso di WhatsApp su dispositivi mobili di grande formato.

Fino ad ora, gli utenti potevano accedere a WhatsApp su iPad solo attraverso la versione web via browser, con limiti evidenti: niente notifiche push a meno che la pagina non fosse attiva e nessuna vera integrazione con le funzionalità avanzate offerte da iPadOS. Con questa nuova versione nativa, invece, si apre la possibilità di sfruttare al meglio le caratteristiche dell’iPad, dal display più ampio alle funzioni di multitasking, per un’esperienza d’uso finalmente completa.

Un’App fatta su misura per iPadOS: funzionalità e ottimizzazione

WhatsApp ha finalmente rilasciato la sua app ufficiale per iPad, ora scaricabile dall’App Store. Pensata per sfruttare al meglio l’ambiente iPadOS (versione 15.1 o successive), l’app porta sull’iPad molte delle funzionalità già note agli utenti iPhone, arricchite da un’interfaccia ottimizzata per lo schermo più grande e le capacità del tablet Apple.

Ecco alcune delle novità più rilevanti:

Chiamate audio e video di gruppo : Supporta fino a 32 partecipanti, utilizzando sia la fotocamera anteriore che posteriore dell’iPad, ideale per videochiamate in famiglia o riunioni di lavoro.

Condivisione dello schermo : Perfetta per presentazioni, lezioni online o assistenza da remoto, consente di mostrare in tempo reale ciò che avviene sul display del tablet durante una chiamata.

Interfaccia a doppia colonna : L’app adotta un layout simile a quello dell’app Messaggi di Apple, con la lista delle chat sulla sinistra e la conversazione attiva sulla destra, rendendo la navigazione più chiara e veloce.

Supporto al multitasking: Completamente integrata con le funzioni avanzate di iPadOS come Stage Manager, Split View e Slide Over, l’app permette di affiancare WhatsApp ad altre applicazioni, migliorando la produttività senza sacrificare la continuità dell’esperienza utente.

Il cuore tecnico di questa versione è il sistema di sincronizzazione crittografata multi-dispositivo, che consente all’iPad di operare in autonomia, senza dover dipendere dalla connessione con lo smartphone principale. A differenza della vecchia versione web, l’app per iPad comunica direttamente con i server di WhatsApp, permettendo di avviare messaggi e chiamate direttamente dal tablet. Il tutto con la sicurezza della crittografia end-to-end e funzioni di protezione aggiuntive come il lucchetto per le chat riservate.

Supporto per Apple Pencil e Magic Keyboard

L’esperienza d’uso della nuova app di WhatsApp su iPad è stata progettata per integrarsi in modo intelligente con gli accessori dell’ecosistema Apple, offrendo un livello di interazione più ricco e funzionale.

Apple Pencil : L’app sfrutta le potenzialità della Pencil per aggiungere un tocco creativo e produttivo alla comunicazione. È possibile scrivere a mano libera, evidenziare parti di documenti o disegnare direttamente su immagini, anche durante una videochiamata.

Magic Keyboard: Grazie alla tastiera e al trackpad, gli utenti possono navigare rapidamente tra le conversazioni utilizzando comode scorciatoie da tastiera. Il supporto ai gesti multi-touch rende l’interazione ancora più fluida, trasformando l’iPad in una vera postazione di messaggistica avanzata.

L’integrazione tra software e accessori rende WhatsApp per iPad molto più di una semplice app: diventa uno strumento completo per comunicare, lavorare e collaborare in modo efficace, sfruttando tutte le potenzialità offerte dall’ecosistema Apple.