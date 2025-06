Fedez e i Labubu tarocchi: la frecciatina a Chiara Ferragni

Getting your Trinity Audio player ready...

I Labubu, i pupazzi pelosi firmati Pop Mart, sono il nuovo fenomeno virale che conquista tutti: bambini, influencer e persino i figli di Fedez e Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. Ma proprio questi buffi mostriciattoli sono finiti al centro di un siparietto raccontato dal rapper nell’ultima puntata del Pulp Podcast, insieme a Mr. Marra e con ospiti Orietta Berti e Ski/Wok.

“I miei figli collezionano Labubu… glieli ho comprati io, i tarocchi. Sono tornati dalla mamma e la mamma gli ha detto che il papà compra le cose tarocche – ha raccontato Fedez – Qualsiasi cosa io compri ai miei figli, per loro sono tarocchi. Però questo mi giustifica a comprare cose contraffatte, credo”, ha aggiunto con ironia, lasciando trasparire un certo disappunto.

Il rapper ha poi ammesso candidamente: “Raga, non sapevo fossero tarocchi”. In sua difesa è intervenuto Mr. Marra: “Tarocco o no, c’è sempre il lavoro di qualcuno dietro”.

Ma cosa sono i Labubu?

I Labubu sono pupazzi collezionabili creati dal brand asiatico Pop Mart, diventati virali grazie a TikTok. Sono dei piccoli mostriciattoli pelosi con denti sporgenti, dallo stile kawaii ma inquietante, che fanno parte della serie The Monsters.

Attorno a loro è esplosa in breve tempo la Labubu Mania: adulti e bambini fanno a gara per collezionarli, spesso spendendo cifre elevate o inseguendo versioni rare. Influencer, star e celebrità come Fedez e i suoi figli ne sono rimasti coinvolti, contribuendo a rendere il fenomeno ancora più virale.