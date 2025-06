Fedez, lutto in famiglia: “Ci mancherai tanto”

Getting your Trinity Audio player ready...

Dolore in casa Lucia: è venuta a mancare Luciana Violini, la nonna di Fedez. L’annuncio è arrivato direttamente dai social del rapper, con un post emozionante che ha toccato il cuore di milioni di fan. Aveva 94 anni e in molti la ricordano per la sua simpatia e dolcezza, spesso protagoniste di scatti e video condivisi dal nipote.

“Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia ❤️”, ha scritto Federico Lucia su Instagram, accompagnando le parole con un carosello di foto che raccontano momenti intimi e affettuosi vissuti con l’amata nonna. Tra le stories, un’ulteriore dedica con una tenera immagine della signora Luciana intenta a leggere le carte: “Ciao nonna Ciana”, un nomignolo affettuoso che rivela tutta la vicinanza tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Luciana era diventata una presenza familiare anche per i fan di Fedez, spesso coinvolta in video o citata nei racconti del cantante. Non è un caso che avesse fatto la sua comparsa anche nella serie The Ferragnez, mostrando un lato inedito e intimo della famiglia allargata di Federico e Chiara Ferragni.

La scomparsa di nonna Luciana lascia un vuoto non solo nella famiglia Lucia, ma anche nel cuore di chi, nel tempo, aveva imparato a conoscerla attraverso il piccolo schermo e i social.