Grande gioia per Barbara D’Urso: ecco il dolce annuncio sui social

Barbara D’Urso, reduce dall’esperienza di ’Ballando con le stelle’, ha appena condiviso un momento di grande gioia: è diventata nonna per la seconda volta. L’annuncio è arrivato direttamente sui social, dove la conduttrice ha postato una tenera foto.

La nipotina, nata dall’amore tra Giammauro Berardi, figlio di D’Urso, e la compagna Giulia, ha portato un fiocco rosa in casa. Giammauro è molto riservato, poco si sa della sua vita privata, di mestiere fa il medico specializzato in trapianti.

La conduttrice non ha saputo trattenere l’emozione: “Il mio cuore ora è diviso in quattro”, ha scritto come didascalia a un’immagine in cui abbraccia affettuosamente la neo mamma.