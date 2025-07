7 libri da leggere in spiaggia: romanzi perfetti per l’estate 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

L’estate è il momento perfetto per rallentare e riprendere in mano passioni che durante l’inverno, per vari motivi, restano secondarie. La lettura rientra perfettamente in queste attività di piacere che purtroppo richiedono tempo e testa libera. Che siate in spiaggia, in piscina o in terrazza con una granita, un buon libro può rendere ancora più speciali i momenti di relax.

Ecco 7 letture da portare sotto l’ombrellone, ideali per chi cerca storie avvincenti ma scorrevoli, con un pizzico di romanticismo, ironia o mistero. Perfette per staccare la spina e farsi trasportare altrove, anche solo per qualche ora.

Orgoglio e pregiudizio, Jane Austen, 1813

Un grande classico che non invecchia mai. Pubblicato per la prima volta nel 1813, è la storia della brillante Elizabeth Bennet e del misterioso Mr. Darcy. Ironico, romantico e sorprendentemente attuale nei dialoghi e nei temi, è perfetto per chi vuole una lettura raffinata, ma appassionante. Da leggere (o rileggere) con una tazza di tè… o un mojito sotto l’ombrellone.

Se i gatti scomparissero dal mondo, Genki Kawamura, 2012

Un piccolo libro giapponese che sa toccare il cuore con leggerezza. Un postino malato scopre di avere pochi giorni di vita e riceve un’offerta dal Diavolo: rinunciare a qualcosa nel mondo (compresi i gatti) per guadagnare un giorno in più. Poetico, filosofico e tenerissimo, è perfetto per chi ama riflettere con delicatezza su ciò che conta davvero

L’insostenibile leggerezza dell’essere, Milan Kundera, 1984

Un romanzo complesso e affascinante, ambientato nella Praga della Primavera del ’68. Amore, destino, libertà, corpo e anima si intrecciano nella storia di Tomas e Tereza. Non è una lettura da affrontare di fretta, ma può regalare pagine memorabili a chi cerca profondità anche in vacanza. Da leggere con calma, tra un bagno e l’altro.

Due cuori in affitto, Felicia Kingsley, 2019

Per chi vuole una commedia romantica da ridere fino alle lacrime. Blake e Summer si ritrovano a condividere una casa in affitto, ma non si sopportano… almeno all’inizio. Uno degli enemies-to-lovers più divertenti della narrativa rosa italiana. Ironico, fresco, perfetto per chi vuole leggerezza e romanticismo sotto al sole.

Le assaggiatrici, Rosella Postorino, 2018

Ispirato a una storia vera: Rosa Sauer, giovane vedova tedesca, viene reclutata come “assaggiatrice” del cibo di Hitler. Un romanzo storico intenso, ma scorrevole e coinvolgente, che indaga il confine tra istinto di sopravvivenza e senso morale. Perfetto per chi cerca una lettura densa ma ben scritta anche in estate.

Il silenzio degli innocenti, Thomas Harris, 1988

Un cult del thriller che non ha bisogno di presentazioni. La giovane Clarice Starling, agente dell’FBI, entra in contatto con il brillante e inquietante dottor Hannibal Lecter per catturare un altro serial killer. Avvincente, teso, perfetto per chi ama i brividi… anche sotto il sole.

Tre volte all’alba, Alessandro Baricco, 2012

Un piccolo romanzo enigmatico e raffinato, scritto come spin-off del più noto Mr Gwyn. Tre incontri, tre momenti, tre versioni di un incontro fra uomo e donna, in un tempo sospeso. Poetico, malinconico, sorprendente: ideale per chi ama le storie brevi ma cariche di significato.

Dai grandi classici alle letture più contemporanee, passando per il thriller e il romanzo rosa, questa selezione offre un ventaglio di storie perfette per l’estate. Basta scegliere il proprio stile e lasciarsi trasportare dalle pagine, con la sabbia tra le dita e il mare in sottofondo.