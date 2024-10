Brutte notizie sul canone Rai 2025: quanto costerà?

Possibile incremento del canone Rai nel 2025. Senza conferma dello sconto introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, dal 1 gennaio 2025 l’importo potrebbe risalire a 90 euro.

Nel 2024, l’abbonamento è stato ridotto a 70 euro. Se non verrà prorogato, l’importo tornerà a essere addebitato in bolletta per la cifra originale. Per un’eventuale estensione dello sconto, si dovrà attendere la prossima manovra, tenendo conto delle risorse disponibili.

La riduzione del canone Rai è valida solo per quest’anno. Per evitare l’aumento, sarà fondamentale confermare lo sconto nella nuova Legge di Bilancio, in linea con le promesse del governo per sostenere famiglie e pensionati.

La manovra potrebbe comportare costi attorno ai 25 miliardi di euro, ma la situazione sarà più chiara quando il MEF presenterà il piano strutturale di bilancio di medio termine.

Tutti i possessori di un televisore devono pagare il canone, ma alcune categorie possono beneficiare dell’esonero, tra cui:

Persone over 75 con un reddito sotto i 8.000 euro.

Militari, sia italiani che stranieri, e membri di ambasciate e consolati.

L’esonero è valido anche per chi non possiede alcun televisore.