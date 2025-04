Damante diventa papà, ma tutti parlano di Giulia De Lellis: cosa sta succedendo? – Video

Getting your Trinity Audio player ready...

Andrea Damante ed Elisa Visari si preparano a diventare genitori per la prima volta. La coppia ha annunciato la notizia della gravidanza con grande gioia sui social, ricevendo subito l’affetto e il sostegno dei fan. La nascita del bambino è prevista per il prossimo autunno.

Damante, noto per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e per la partecipazione a Uomini e Donne, non ha mai nascosto il suo desiderio di costruire una famiglia. In più occasioni aveva espresso la volontà di diventare padre, parlando con entusiasmo del futuro insieme a Elisa.

La storia d’amore tra Andrea ed Elisa va avanti da oltre due anni, ed è nata dopo la fine della relazione di lui con Giulia De Lellis, sua ex storica, con la quale ha condiviso una delle storie più seguite e discusse della tv italiana.

I fan, per anni, hanno sperato in un loro ritorno, alimentando sogni romantici e speculazioni social. Ma con l’annuncio della gravidanza di Elisa Visari, quelle speranze sembrano ormai sfumate definitivamente.

Giulia oggi è concentrata su sé stessa, divisa tra i suoi progetti imprenditoriali, la moda e il suo nuovo fidanzato, Tony Effe.