Dieci film di Natale: da ‘La vita è meravigliosa’ a ‘Mamma, ho perso l’aereo’

Ecco 10 film che non solo raccontano la magia del Natale, ma anche come può cambiare la prospettiva sulla vita.

La vita è meravigliosa (1946)

Diretto da Frank Capra, questo classico senza tempo narra la storia di George Bailey, un uomo che, alla vigilia di Natale, sta attraversando una crisi esistenziale. Convinto che il mondo sarebbe migliore senza di lui, George tenta il suicidio, ma le sue preghiere vengono ascoltate da un angelo custode, Clarence, che gli mostra cosa sarebbe accaduto se lui non fosse mai nato. Un viaggio che gli rivela l’importanza della sua esistenza.

Mamma, ho perso l’aereo (1990)

Kevin McCallister è un bambino di 8 anni che, dimenticato dalla sua famiglia durante le vacanze natalizie, diventa l’eroe della situazione. Due ladri maldestri tentano di derubare la sua casa, ma Kevin usa tutta la sua astuzia per difendere il suo rifugio con una serie di trappole esilaranti.

Nightmare Before Christmas (1993)

Jack Skeletron, il re del paese di Halloween, è annoiato dalla sua routine e, scoprendo il mondo del Natale, decide di portare la festa nel suo paese. Ma i suoi tentativi di sostituirsi a Babbo Natale creano solo caos, con il suo popolo che interpreta le tradizioni natalizie in modo inquietante e mostruoso.

Una poltrona per due (1983)

Due uomini dalle vite opposte, Louis, un ricco agente di cambio, e Billy Ray, un senzatetto, vengono scambiati dai fratelli Duke come parte di un esperimento sociale. Quando scoprono il piano, uniscono le forze per vendicarsi dei loro nemici e rovinare finanziariamente i Duke, con un finale che dimostra che, alla fine, il denaro non è tutto.

Qualcuno salvi il Natale (2018)

Teddy e Kate, dopo aver visto qualcosa di strano sotto l’albero, seguono Babbo Natale e causano un incidente durante un volo sulla slitta. Con il sacco dei regali e il cappello magico di Babbo Natale persi, i due bambini si lanciano in una corsa contro il tempo per salvare il Natale prima dell’alba, affrontando imprevisti, ladri e sfide lungo la strada.

Il Grinch (2000)

Nel paese di Chinonsò, tutti si preparano con entusiasmo per il Natale, tranne il Grinch, un misantropo verde che odia questa festività. Ma la sua vita cambia quando una bambina, Cindy Lou, inizia a scoprire la sua storia e lo spinge a riflettere sul vero significato del Natale, che non sta nei regali, ma nell’amore.

A Christmas Carol (2009)

Scrooge, un uomo avaro e solitario, rifiuta lo spirito natalizio e maltratta chiunque cerchi di diffondere la gioia del Natale. La notte della vigilia, il suo defunto socio Jacob Marley lo visita e gli preannuncia l’arrivo di tre spiriti che lo guideranno verso una trasformazione radicale del suo modo di vivere.

Fuga dal Natale (2004)

Stanchi del consumismo natalizio, Luther e Nora Krank decidono di trascorrere il Natale ai Caraibi. Ma quando la figlia Blair annuncia che tornerà a casa all’ultimo minuto, i due genitori devono affrontare una corsa contro il tempo per preparare tutto per la festività, con l’aiuto inaspettato dei loro vicini.

Klaus – I segreti del Natale (2019)

Jesper, un giovane viziato e presuntuoso, è mandato in una remota isola come postino, con l’obiettivo di consegnare 6000 lettere in un anno. Ma tutto cambia quando incontra Klaus, un misterioso uomo che porta regali ai bambini, e inizia a scoprire il vero spirito del Natale.