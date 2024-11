È morto padre Cesare Bonizzi, alias ‘Fratello Metallo’

Getting your Trinity Audio player ready...

È morto padre Cesare Bonizzi, il frate cappuccino conosciuto dai fan del metal come ‘Fratello Metallo‘ (o ‘Frate Rock’) per la sua passione sfrenata per la musica heavy metal. Questa passione per il ‘metrock’, come lo chiamava lui, lo ha portato a cantare, ad esibirsi in concerti e festival e a incidere dischi.

Aveva 78 anni e viveva nel convento dei Cappuccini di Barbarano di Salò (Brescia). A dare la notizia della dipartita del frate è stata l’infermeria del convento dei Frati minori cappuccini di Bergamo. I funerali sono fissati nella chiesa del convento giovedì 21 novembre alle ore 15.

Nato ad Offanengo (Cremona) il 15 marzo 1946, Bonizzi aveva iniziato a lavorare come operaio e rappresentante di commercio, prima di prendere i voti ed entrare nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Più volte missionario in Africa, fu al ritorno di un viaggio dalla Costa d’Avorio nel 1983 che decise di diventare sacerdote.

Un concerto dei Metallica del 1990, invece, lo convinse a utilizzare la sua passione per il rock e il metal per diffondere il cristianesimo attraverso la musica. Le canzoni per pregare, condividere, comunicare ed evangelizzare sono state il filo conduttore della quindicina di album pubblicati da ‘Fratello Metallo’ negli anni, fra cui il metal ‘Misteri‘ nel 2008.