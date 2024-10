Lutto nel mondo della musica, si è spento il pianista Giuliano Graniti

Getting your Trinity Audio player ready...

Oggi a Mesagne, in provincia di Brindisi, ultimo saluto a Giuliano Graniti, giovane pianista di fama internazionale scomparso a soli 36 anni a causa di una rara malattia.

La comunità si stringe nel dolore per la perdita di un uomo straordinario e un musicista di grande talento, che aveva portato la sua arte nelle sale concertistiche di tutto il mondo. Graniti, dottore in arti musicali, risiedeva da anni negli Stati Uniti, dove aveva costruito una brillante carriera.

Il ricordo della comunità

La notizia della scomparsa di Graniti è stata diffusa dal sindaco di Mesagne e presidente della provincia di Brindisi, Toni Mattarelli, che lo ha ricordato come “un uomo e musicista di eccezionale talento”.

I funerali nella Chiesa della Santissima Annunziata. In linea con le ultime volontà di Giuliano, la famiglia ha chiesto che, in sua memoria, vengano fatte donazioni all’associazione Luca Coscioni, invece di inviare fiori.

Una carriera di successo internazionale

Diplomato al Conservatorio di Musica Schipa a Lecce, Graniti aveva continuato i suoi studi in musica da camera a Ferrara, per poi specializzarsi ulteriormente in Svizzera e negli Stati Uniti. Aveva ottenuto il dottorato in arti musicali presso l’Università di Cincinnati, un traguardo prestigioso che gli aveva aperto le porte di sale concertistiche di rilievo, come il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro La Fenice di Venezia, e la Ehrbar Saal di Vienna.

La malattia e gli ultimi mesi

La malattia che ha portato via Giuliano Graniti è stata diagnosticata solo 12 mesi fa, ma lui ha affrontato il difficile percorso con grande dignità e coraggio. A raccontare la sua battaglia è stato l’amico di famiglia Giancarlo Canuto, che ha ricordato i momenti di speranza e l’impegno di Giuliano per continuare a vivere nonostante le difficoltà.

Graniti si sarebbe sposato con Paniz, una musicista di nazionalità iraniana, ma le complicazioni legate alla malattia e le restrizioni sui visti hanno impedito alla coppia di vivere insieme gli ultimi dolorosi mesi.

Oltre alla moglie Paniz, Giuliano lascia il padre Carlo, la madre Carla Gerardi e la sorella Caterina.