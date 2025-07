“Largo ai giovani”: Vasco si arrende a Ultimo dopo il record

Getting your Trinity Audio player ready...

Un successo clamoroso per Ultimo, che scrive una nuova pagina nella storia della musica italiana. In sole tre ore sono andati esauriti i 250mila biglietti messi in vendita per “Il raduno degli ultimi”, l’evento previsto il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, Roma.

Si tratta di un vero e proprio record: ha infatti superato il leggendario Modena Park di Vasco Rossi del 2017, che aveva richiamato 225mila spettatori. Stavolta il traguardo è ancora più imponente e conferma l’ascesa inarrestabile del cantautore romano, reduce anche dai sold out all’Olimpico nei giorni scorsi.

A sottolineare l’impresa è stato proprio Vasco Rossi, che con grande sportività ha commentato sui social: “Sono felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti voglio bene Niccolò”. Un messaggio che Ultimo ha subito ricondiviso con emozione tramite una storia su Instagram.

Un passaggio di testimone simbolico tra generazioni, che testimonia il forte legame tra due artisti capaci di radunare folle oceaniche e parlare al cuore di milioni di fan.