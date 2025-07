Ultimo batte ogni record: è il concerto più grande della storia

Getting your Trinity Audio player ready...

Dire che non era prevedibile sarebbe una bugia: con un tutto esaurito di stadi alle spalle, quello che è successo ieri era già scritto.

Ultimo ha ufficialmente conquistato un nuovo primato scrivendo cosi una pagina di storia della musica italiana. In sole due ore, il cantautore romano ha venduto ben 250mila biglietti per il concerto del 4 luglio 2026 a Tor Vergata (Roma), segnando il record assoluto di spettatori paganti per un singolo evento live in Italia.

Un risultato straordinario, che conferma il legame fortissimo tra Ultimo e il suo pubblico. L’evento, annunciato come uno dei più grandi show mai realizzati nel Paese, ha fatto registrare il tutto esaurito in tempi record, superando ogni previsione e battendo tutti i precedenti primati nel panorama musicale nazionale.

Con questo traguardo, Ultimo non solo si conferma uno degli artisti più amati della scena italiana, ma entra ufficialmente nella leggenda dei grandi live.

“Benvenuti nella storia“, le sue parole espresse subito dopo il sold out tramite un post Instagram. Ed è cosi, Ultimo ha fatto la storia.