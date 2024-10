Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? La risposta social è chiara

Getting your Trinity Audio player ready...

Sonia Bruganelli chiarisce le voci sulla presunta rottura con Angelo Madonia, maestro di Ballando con le Stelle. Dopo un’intervista a Domenica In, in cui ha parlato solo della fine del suo matrimonio con Paolo Bonolis, i social si sono riempiti di ipotesi su una possibile crisi tra lei e Madonia.

Di fronte ai commenti sul fatto che la coppia avesse “cancellato tutte le foto insieme”, Bruganelli ha risposto direttamente nelle sue storie Instagram: “Io e Angelo non abbiamo mai volutamente pubblicato nostre foto insieme. Le storie si cancellano dopo 24 ore.”

Con un tocco d’ironia, anche Madonia ha commentato: “Dovete ancora aspettare,” lasciando intendere che la loro relazione prosegue, anche se preferiscono mantenerla riservata e lontana dal gossip.