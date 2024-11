X Factor stasera doppia eliminazione. Ospiti i Negramaro

Getting your Trinity Audio player ready...

Stasera a X Factor andrà in scena una delle puntate più intense della stagione. Giovedì 14 novembre, a partire dalle 21.15 su Sky e in streaming su Now, il talent show condotto da Giorgia si trasformerà in ‘Hell Factor‘ per il quarto appuntamento dei live. Sarà una serata ad alta tensione, con una doppia eliminazione che metterà a dura prova i concorrenti e i giudici: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

La puntata si aprirà con la tradizionale ‘giostra’, una serie di esibizioni in fila, durante la quale ogni artista si esibirà con il proprio cavallo di battaglia. Al termine di questo round ci sarà la prima eliminazione.

Successivamente, i concorrenti rimasti si sfideranno in una manche unica di cover che porterà al ballottaggio finale: qui saranno i giudici a decidere chi resterà in gara.

Per la seconda manche, i brani assegnati dai giudici spaziano tra grandi successi e classici. Gli ospiti speciali della serata saranno i Negramaro, che presenteranno in anteprima il loro nuovo album ‘Free Love’, esibendosi con il singolo ‘Marziani’.