Getting your Trinity Audio player ready...

Belgio-Italia, Spalletti: “Donnarumma dal primo minuto”

Belgio-Italia giovedì 14 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Partita valida per la fase a gironi di Nations League diretta dal rumeno Radu Petrescu. Assistenti Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. Quarto ufficiale Marcel Birsan.

Diretta Rai 1 alle 20.45.

Agli azzurri del ct toscano Luciano Spalletti serve ancora un punto per la qualificazione alle Final 8.

Omaggio degli azzurri alle 39 vittime della strage dello stadio Heysel, oggi stadio Re Baldovino. Una delegazione azzurra composta dal presidente federale Gabriele Gravina, dal ct Spalletti, dal capo delegazione Buffon e dai giocatori, insieme ad alcuni rappresentanti della Federazione belga, davanti alla lapide in memoria dei 39 tifosi della Juventus che il 29 maggio 1985, durante la finale di Coppa dei Campioni fra la squadra bianconera e il Liverpool, persero la vita sugli spalti dello stadio a causa di disordini.

Un intenso momento di raccoglimento davanti alla lapide posta accanto a dove si trovava il tristemente famoso Settore Z. Questa sera, alla vigilia del match di Nations League con il Belgio in programma domani in quello che è stato ormai ribattezzato Stadio ‘Re Baldovino’, la Nazionale al completo ha reso omaggio alle vittime della strage dell’Heysel.

Gravina: “La presenza degli azzurri davanti al luogo della tragedia dell’Heysel rappresenta un segno di profondo rispetto e di grande testimonianza. La memoria ci definisce come individui e come movimento, il dolore provocato da quella strage non può e non deve essere dimenticato, per le vittime, per i loro familiari e per l’intero calcio europeo, affinché drammi del genere non accadano mai più”.

Spalletti: “La data del 29 maggio 1985 deve rimanere nella memoria di tutti per il rispetto che dobbiamo a quelle famiglie. Il calcio è fatto di momenti bellissimi, ma ce ne sono altri tristi come questo, che non devono più succedere. Lo dobbiamo far capire a chi viene allo stadio, che è un luogo per divertirsi, incontrare persone e amare uno sport caro a tanta gente. Quella che doveva essere una festa divenne una tragedia: è un ricordo per me vivissimo”.

Presenti alla commemorazione la presidente della Federazione belga Pascale Van Damme, la ministra dell’Interno Annelies Verlinden e l’ambasciatrice italiana a Bruxelles Federica Favi, che hanno a loro volta deposto delle corone di fiori in memoria delle vittime della tragedia.

Spalletti ha annunciato la presenza dal primo minuto in campo di Donnarumma, seppur diffidato. Non si è sbilanciato su chi sostituirà Ricci in regia tra Locatelli e Rovella, “qualsiasi scelta si farà sarà quella corretta”. E ha confermato il probabile impiego sulla trequarti di Nicolò Barella: “Ci vuole un giocatore che sappia interpretare bene quel ruolo, legare il centrocampo con le ripartenze della squadra, saper scambiare posizione con gli altri, che abbia attitudini offensive. Barella ha tutto questo, lo aspettavamo ed è probabile che sarà in campo”.

I convocati

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).