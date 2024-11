Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Addio a Roberto Nappi: lutto nel mondo del giornalismo

Addio a Roberto Nappi, scomparso all’età di 92 anni a Livorno il giornalista Roberto Nappi, fondatore di Corriere Marittimo.

Nappi lascia la moglie Luciana e la figlia Lucia, direttrice di Corriere Marittimo.

Il cordoglio di Luca Salvetti, sindaco di Livorno, e dell’amministrazione comunale.

“Sono profondamente dispiaciuto per la perdita di Roberto Nappi, decano dei giornalisti livornesi, fondatore e direttore del Corriere Marittimo. Roberto Nappi ha avuto nella sua vita incarichi molto importanti in testate nazionali, che ha svolto con senso del dovere e grande professionalità.

Purtroppo nel 2019 ha dovuto affrontare un grande dolore, la morte della figlia Paola, anche lei giornalista, deceduta in seguito ad un malore durante un servizio sulla tragedia della Costa Concordia.

Esprimo il mio cordoglio e dell’amministrazione comunale alla moglie Giuliana e alla figlia Lucia, da qualche anno alla guida del Corriere Marittimo”.

Il cordoglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, presidente Giampaolo Marchini, che “esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Nappi, fondatore e direttore per 40 anni del Corriere Marittimo.

Iscritto all’Ordine della Toscana nell’elenco professionisti dal 1959, la sua carriera era iniziata alla redazione del Telegrafo nel 1958. Negli anni ’70 aveva ricoperto l’incarico di capo servizio della redazione Esteri a Il Resto del Carlino.

Padre di Paola Nappi, giornalista Rai scomparsa nel 2019, Roberto Nappi era stato per 20 anni corrispondente di economia marittima per i porti di Livorno, Marina di Carrara e La Spezia per Il Sole 24 Ore. Aveva inoltre ricoperto il ruolo di capo servizio cronaca e redazione esteri de Il Tirreno sino al 1989 e contemporaneamente era stato corrispondente da Livorno per l’agenzia Ansa.

Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana porge le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Il cordoglio di Associazione Stampa Toscana: “Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana, addolorati, esprimono il loro profondo cordoglio per la morte, a 92 anni, di Roberto Nappi, livornese, grande cronista e anche scrittore”.