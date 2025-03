Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Allerta rossa Toscana, sindaco di Livorno casa per casa: “Stretti in una morsa”

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha svolto nel pomeriggio di venerdì 14 marzo un sopralluogo lungo i rii insieme alle squadre della Protezione Civile e si è tenuto costantemente informato anche sulla situazione dello Scolmatore.

Livorno con allerta meteo rossa per rischio idraulico con le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Prato, Arezzo. Livorno, ricordiamo, colpita dall’alluvione nel settembre 2017 con otto vittime.

Livorno su cui sta insistendo una pioggia molto intensa

Il sindaco Salvetti ha disposto la chiusura delle scuole anche sabato 15 marzo, insieme a parchi, cimiteri, canile, centri diurni.

Strade chiuse. Sindaco Salvetti: “Sta salendo il livello dei rii a causa delle fortissime piogge e per questo sono state prese una serie di decisioni che riguardano la viabilità: è stata chiusa via Firenze. Anas ha chiuso il Romito, chiusa la Variante Aurelia nel tratto sud. Possibile percorrere la variante da Livorno sud verso nord. Chiusa la galleria di Montenero”.

Sindaco Luca Salvetti: “Praticamente siamo stretti in una morsa. A nord c’è la situazione dello Scolmatore che un’ora fa ha cominciato a salire e c’è massima attenzione per le zone che vanno dall’Interporto fino alla Darsena Toscana, area per la quale c’è l’allerta rossa nel nostro territorio. A sud invece ci sono tutti i rii e torrenti più piccoli che si sono alzati perché ha piovuto moltissimo tra Gabbro e Valle Benedetta. Posso dire che siamo andati sugli argini, nelle case delle persone e grazie ai lavori svolti negli ultimi 7 anni si sono evitate situazioni disastrose quanto quelle del 2017.

Sottolineo che a Livorno è aperto il COC, ci sono molti soggetti che stanno operando sul territorio, dai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale a tutto il volontariato di Protezione Civile, e mi sento di ringraziare tutti per questo grossissimo lavoro per i cittadini e insieme ai cittadini”.

Poi Salvetti: “I lavori di messa in sicurezza idrogeologica e idraulica compiuti in questi sei anni sono decisivi per la sicurezza del territorio e delle persone, ce ne siamo resi conto ancora di più in questa giornata con un altro evento particolarmente difficile e complicato da affrontare. In tutte le zone dal Rio Ardenza, al Rio Maggiore, la zona di Collinaia, l’Ugione, Quercianella e Chioma, le opere costruite si sono dimostrate all’altezza delle criticità proposte dai cambiamenti climatici e da queste piogge intensissime. L’esempio più chiaro quello della zona dei Tre Ponti.

I fenomeni al momento non sono in attenuazione, quindi continuiamo a raccomandare la massima attenzione evitando il più possibile spostamenti e cercando di rimanere a casa”.