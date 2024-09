Auto si schianta su un albero e si ribalta: quattro feriti

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTAGNETO CARDUCCI – È di quattro feriti il bilancio dell’incidente della mattina del 6 settembre a Badia di Sotto, località di Castagneto Carducci in provincia di Livorno.

Per cause al vaglio della polizia municipale una Land Rover con quattro persone a bordo, poco prima delle 7,30 del mattino sulla provinciale 39 si è prima schiantata contro un albero, si è quindi ribaltata sulla sede stradale.

I quattro occupanti sono stati estratti dalla vettura da personale dei vigili del fuoco e consegnati ai sanitari. Uno è stato trasportato con Pegaso all’ospedale pisano di Cisanello, in tre sono invece andati al pronto soccorso di Cecina.