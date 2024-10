Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Cadavere in acqua a Livorno, allarme di passanti

Cadavere in acqua a Livorno, il cadavere di un uomo, di cui al momento non si conosce l’identità, è stato ritrovato questa notte poco prima delle 5 nelle acque di un fosso a Scali delle Macine a Livorno. Il corpo senza vita è stato visto galleggiare da alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme, ma quando sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, la morte dell’uomo, che non aveva documenti con sé, sarebbe dovuta a cause naturali. Non si esclude un malore prima di cadere in acqua. In base alle prime informazioni non ci sarebbero elementi per ipotizzare azioni violente. Nel frattempo la Polizia sta cercando di risalire all’identità dell’uomo. Gli investigatori stanno visionando anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.