Da Castiglioncello a Cecina in bus: torna il servizio gratuito per andare al mare

LIVORNO – Torna la linea bus gratuita per il mare che collegherà Castiglioncello a Cecina per tutta l’estate 2024. Con una novità: rispetto all’anno scorso, il servizio bus del trasporto pubblico di linea gestito da Autolinee Toscane ha dovuto utilizzare mezzi più grandi e capienti proprio per rispondere meglio alle tante richieste.

Il servizio, realizzato grazie all’intesa fra le amministrazioni comunali di Rosignano Marittimo e Cecina e di Autolinee Toscane, è stato presentato ieri (10 luglio) alla presenza della sindaca di Cecina Lia Burgalassi, del sindaco di Rosignano Marittimo Claudio Marabotti; per Autolinee Toscane del responsabile movimento per la Provincia di Livorno Alessandro Giardi e del coordinatore area comunicazione, marketing e brand di Autolinee Toscane Riccardo Nannipieri. L’inconto, infatti, è stato anche l’occasione per illustrare il servizio e l’apposita campagna di comunicazione e promozione realizzata da Autolinee Toscane.

“Nell’estate 2023 la Linea gratuita 114, finanziata dai Comuni di Rosignano e Cecina grazie all’accordo con Autolinee Toscane, ha permesso a turisti e residenti di muoversi sul

nostro territorio e raggiungere le spiagge ed i vari punti d’interesse della nostra splendida costa in modo comodo, sicuro e sostenibile. Questo servizio di mobilità pubblica è stato talmente apprezzato che, per l’estate 2024, è stato deciso di passare da una navetta di modiche dimensioni ad un bus più grande, per poter accogliere un numero maggiore di passeggeri – spiega il sindaco di Rosignano Marittimo Claudio Marabotti – Le dimensioni dei nuovi bus della Linea 114 hanno comportato alcune piccole modifiche al percorso, che partirà dal centro di Castiglioncello, dove i cittadini potranno usufruire anche della navetta gratuita Mare Bus Verde, con partenza e arrivo al parcheggio Infantino in località Spianate. Un sistema integrato di trasporto pubblico efficiente e senza costi aggiuntivi per gli utenti, che è indispensabile per un territorio che mira ad accrescere la propria vocazione turistica”.

“Il nostro territorio, già ricco di offerte turistiche, si incrementa ulteriormente con un servizio

strategico di trasporto che consentirà, anche quest’anno, una mobilità pubblica sempre più diffusa di turisti su questo tratto di costa toscana – commenta la sindaca di Cecina, Lia Burgalassi – È impensabile auspicare incrementi di flussi turistici senza prevedere un’ampia offerta di servizi, resi da imprenditori privati e da pubbliche amministrazioni. Nel nome di una sinergia propositiva, nel presente e nel futuro, che potrà dare, solo risultati positivi sia in termini di vivibilità del territorio che ambientali”.

La Linea 114 collega Castiglioncello a Cecina (ovviamente in andata e ritorno) facendo tappa alle seguenti fermate: Via Fellini -Castiglioncello Stazione FF.SS. – Rosignano Solvay Capolinea SS1 – Vada Centro – Via Cavalleggeri – Cecina Mare – Viale della Repubblica – Cecina Piazza della Libertà.

A giugno il servizio si è svolto solo nei fine settimane, ma dall’1 luglio e fino al 31 agosto è svolto ogni giorno e copre, con corse assai frequenti (45 minuti l’una) una fascia oraria che va da poco prima delle 9 di mattina a oltre la mezzanotte e mezza della notte. Frequenze e orari studiati appositamente per coprire fasce di utenti differenti che hanno esigenze diverse: dalle famiglie che vogliono andare al mare al mattino, ai ragazzi a cui piace far tardi in spiaggia fino a dopo il tramonto. Tutti lo possono quindi fare in modo sostenibile a bordo di un bus Autolinee Toscane e gratuitamente. E proprio per far conoscere a più utenti possibile questa opportunità di spostarsi in maniera ecosostenibile Autolinee Toscane ha studiato e lanciato una massiccia campagna di comunicazione con dépliant, cartine, manifesti (su carta e online) e anche decorando con i loghi della campagna due autobus.

“La sinergia con i territori e con le amministrazioni locali è fondamentale per promuovere una mobilità più sostenibile ed efficace. Per questa ragione l’intesa di Autolinee Toscane con i Comuni di Cecina e Rosignano Marittimo è un ottimo esempio della strada che, come azienda del trasporto pubblico locale in Toscana, stiamo percorrendo: i Comuni che vogliono investire sul trasporto pubblico ci troveranno sempre pronti a collaborare e incentivare i loro sforzi – spiega Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee Toscane – In questo caso ci troviamo di fronte al progetto pubblico-privato volto a incentivare per residenti e turisti, in maniera gratuita per l’utenza, l’utilizzo dell’autobus come mezzo per raggiungere alcune delle località balneari più suggestive della Toscana e quindi d’Italia”.

“Per far sì che questa opportunità sia sempre più conosciuta e utilizzata – prosegue Buonomini – dal canto suo Autolinee Toscane ha ideato e realizzato con ingenti risorse una specifica campagna di comunicazione e promozione sia sui canali tradizionali sia sul web. Si tratta, anche questo di Cecina e Rosignano, di un tassello di un mosaico più ampio che va sotto il nome di Destination Tuscany volto proprio a promuovere le bellezze, naturali, artistiche, culturali e paesaggistiche di tutta la Toscana, spiegando che si possono facilmente raggiungere con un bus di Autolinee Toscane tutelando meglio e di più l’ambiente in cui viviamo”.