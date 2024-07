Danneggiamenti e furti in serie a Venturina, preso in Romania anche il secondo uomo

Getting your Trinity Audio player ready...

VENTURINA TERME – Raid di furti e danneggiamenti fra la fine dell’anno e l’inizio del 2024 a Venturina, preso anche il secondo uomo.

I carabinieri della locale stazione, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di Livorno sulla scorta delle indagini svolte dai carabinieri per ben cinque episodi di danneggiamento e furto ai danni di case private, uffici pubblici e attività commerciali, che avevano procurato allarme nella popolazione locale tra la fine 2023 e inizio 2024 nel territorio venturinese, hanno rintracciato e arrestato in Romania l’uomo, di circa 30 anni, di origini dell’Est Europa.

Sugli episodi è il secondo arresto effettuato dopo quello delle settimane scorse sempre in Romania: l’altro responsabile era stato fermato a seguito delle indagini dei militari con l’acquisizione anche di filmati estratti dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati installati nelle aree colpite dagli eventi criminosi e sul tracciamento dei flussi di danaro.

Tutti gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla procura di Livorno che ha provveduto a richiedere l’emissione di misura cautelare personale a carico di entrambi, i quali nel frattempo si erano allontanati dalla zona, nel probabile tentativo di sottrarsi alla giustizia nel paese d’origine. Vista la prolungata irreperibilità dei due, sul finire dello scorso mese di maggio è stato emesso un mandato di arresto europeo nei loro confronti.

Dopo l’arresto del primo indagato, i carabinieri hanno svolto ulteriori accertamenti che, grazie anche al coordinamento con gli organi inquirenti romeni, hanno consentito di raggiungere ed arrestare anche il complice.