Due casi di violenza sessuale in una notte a Portoferraio: carabinieri individuano il responsabile

PORTOFERRAIO – Gravi molestie sessuali ai danni di due donne nel centro storico di Portoferraio, le indagini hanno portato alla denuncia di un francese, che a parte dell’equipaggio di un’imbarcazione di yacht charters ormeggiata nei giorni scorsi nella località dell’isola d’Elba.

Le indagini dei carabinieri della locale stazione sono partite dopo la denuncia di due donne, per due distinti episodi. Subito gravi indizi sono stati raccolti a carico del trentenne. indagini condotte dai militari hanno permesso di isolare importanti elementi di responsabilità per entrambi gli episodi denunciati.

Minuziosa è stata l’analisi delle telecamere di videosorveglianza cittadine grazie oltre ad ulteriori approfondimenti di tipo tecnico che hanno permesso ai carabinieri di risalire al presunto autore. Proprio grazie all’intervento dei carabinieri quella sera, inoltre, si sarebbe evitata anche una sorta di reazione di alcune persone intervenute a tutela delle vittime.

Le indagini quindi sono andate avanti speditamente anche per poter ricostruire l’esatta dinamica e collegare il primo episodio al secondo; in questo modo il presunto autore quella sera, evidentemente con i freni inibitori allentati a causa dell’abuso di alcol, avrebbe posto in essere condotte di reato nei confronti delle due donne punibili nell’alveo del reato di violenza sessuale.