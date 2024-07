Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Geo Barents in arrivo a Livorno: a bordo 179 migranti.

Geo Barents in arrivo a Livorno. A bordo ci sono 179 migranti salvati dalla ong di Medici senza frontiere in una doppia operazione di soccorso.

L’arrivo nel porto toscano è previsto tra lunedì 22 e martedì 23 luglio.

Medici senza frontiere: “Ancora una volta le autorità italiane ci hanno indicato una destinazione lontana, distante quasi 1.100 km dalla zona dell’intervento”.

Si tratta del 14esimo sbarco per il porto del Comune di Livorno, sindaco Luca Salvetti. Il primo alla vigilia di Natale 2022. L’ultimo Life Support a fine giugno scorso.

Il primo intervento di Geo Barents, rendiconta Msf, ha soccorso 49 persone nella mattinata di venerdì 19 luglio. “tra cui 9 bambini e 16 donne, che si trovavano in difficoltà su un gommone sovraffollato nel Mediterraneo Centrale. Ci hanno raccontato di aver trascorso due giorni in mare, senza cibo né acqua. Il soccorso è stato effettuato nella regione Sar libica. Geo Barents ha dovuto navigare per oltre 12 ore per raggiungere l’imbarcazione, dato che nessun’altra imbarcazione ha risposto ai diversi mayday lanciati dall’Eagle1 di Frontex”

Secondo intervento di soccorso nel pomeriggio di venerdì 19 luglio con altre 130 persone che si trovavano su una barca di legno sovraffollata in area Sar tunisina.