Gira nudo fra i bagnanti in evidente stato di ubriachezza: multato

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTO AZZURRO – Gira nudo fra i bagnanti in evidente stato di ubriachezza, denunciato.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Portoferraio sono intervenuti per un turista 50enne, che, in stato di agitazione, aveva creato disturbo ed imbarazzo tra i bagnanti in vacanza sull’isola.

Durante un pomeriggio, infatti, l’uomo è apparso in una spiaggia di Porto Azzurro affollata di gente, tra cui anche bambini, completamente nudo ed in evidente stato di ubriachezza. Una pattuglia del Norm è intervenuta prontamente con il personale della locale stazione, allontanandolo, per poi invitarlo a rivestirsi ed indentificarlo. Per lui sono scattate nell’immediato due sanzioni amministrative, per un totale di circa 3500 euro, per ubriachezza ed atti contrari alla pubblica decenza.

In ragione di tale comportamento e del fatto che anche il giorno prima l’uomo, sempre a Porto Azzurro, si era reso protagonista di condotte antisociali, i carabinieri hanno inoltrato un dettagliato rapporto alla questura di Livorno, che, avallando l’attività e la richiesta dei militari, ha emesso nei confronti dell’uomo un foglio di via obbligatorio dal comune di Porto Azzurro per tre anni. Per la notifica del provvedimento amministrativo sono stati interessati i carabinieri del comando competente nella località di residenza dell’uomo.

In caso di violazione del provvedimento, ovvero qualora il 50enne fosse individuato a Porto Azzurro nei prossimi tre anni, andrebbe incontro ad una condanna penale che può arrivare fino a 18 mesi di reclusione

Dall’inizio dell’anno i Carabinieri del Norm della Compagnia di Portoferraio, in collaborazione con le locali stazioni, hanno proposto per misure di prevenzione personali circa 30 soggetti, tra cui oltre 10 per fogli di Vva dai vari territori dell’Elba, al fine di preservare l’ordine e la sicurezza pubblica sull’isola.