Giro di vite per le auto nella pineta di Castiglioncello: attivi i varchi

Ancora qualche giorno di transitorietà, e poi partirà il giro di vite contro il transito selvaggio e non autorizzato di autoveicoli nella Pineta Marradi a Castiglioncello. A seguito dell’installazione dei varchi elettronici per il controllo dell’area pedonale del polmone verde del paese, il Comune di Rosignano Marittimo invita tutti coloro che ne hanno diritto a fare per tempo la richiesta di autorizzazione al transito.

Da ieri (1 luglio) sono, infatti, ufficialmente attivi i varchi elettronici della Pineta Marradi, che dopo un periodo di pre-esercizio consentiranno di sanzionare i veicoli non autorizzati a transitare nell’area pedonale. Attualmente, quindi, sono in funzione due varchi di ingresso, operativi ventiquattrore su ventiquattro e monitorati dagli uffici preposti: uno in via della Pineta dal lato del campo sportivo, che consentirà l’ingresso nella parte est della pineta, e l’altro in via della Pineta lato carabinieri, che consentirà l’ingresso nella parte ovest del sito naturalistico.

In concreto, l’autorizzazione al transito nell’area pedonale consiste nell’inserimento nella “lista bianca” dei veicoli autorizzati e può essere richiesta da queste categorie di utenti: residenti e domiciliati in area pedonale, domiciliati proprietari di abitazione, personale addetto all’assistenza alla persona, titolari e dipendenti di attività economiche ricadenti nell’area della pineta, disabili, soccorritori, mezzi pubblici. Le autorizzazioni hanno validità variabile come previsto dal regolamento comunale, e sono previsti anche permessi giornalieri.

Il richiedente, tramite gli appositi moduli, devono presentare un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti. La documentazione può essere inoltrata al Comune tramite il portale Apaci, o via Pec all’indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it, per posta oppure con consegna a mano al Polisportello, in via dei Lavoratori 21 a Rosignano Marittimo, negli orari di apertura degli uffici.

In pineta il transito dei veicoli per il carico/scarico merci sarà invece consentito durante gli orari 7-10 e 14-16, e gli stessi mezzi dovranno comunque essere autorizzati con l’inserimento in “lista bianca”.

BN